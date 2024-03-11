В Украине впервые конфисковали квартиру у местной жительницы, поддержавшей Россию

Суд в Виннице заочно приговорил к четырем годам лишения свободы 80-летнюю пенсионерку Аллу Стадницкую, которая поддержала вторжение войск РФ в Украину, сообщает ТСН. Суд постановил конфисковать все ее имущество, в том числе квартиру.

По версии Службы безопасности Украины, Стадницкая, уехавшая в Россию во время пандемии коронавируса, в «Одноклассниках» призывала президента РФ Владимира Путина прийти и спасти «бандеровскую Украину», а также ставила «классы» (лайки — прим. «Медузы») под сообщениями россиян, враждебно настроенных против Украины. В частности, она поддерживала сообщения, в которых инициатором войны названа не Россия, а власти и население Украины.

Аллу Стадницкую судили по обвинению в сепаратизме, пишет ТСН, не указывая конкретную статью, по которой расследовали дело.

Это первый раз, когда суд в Украине конфисковал имущество за поддержку России. Как указывает ТСН, жители Винницы предлагают отдать конфискованную квартиру кому-то из ветеранов войны, нуждающихся в жилье.

До выхода на пенсию Стадницкая много лет работала учителем физики в украинской школе. До начала полномасштабной войны она уехала в Россию, где живут ее родственники.

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