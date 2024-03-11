В Подмосковье суд арестовал имущество IKEA на 12,9 миллиарда рублей. Иск против ретейлера подала ФНС

Арбитражный суд Московской области арестовал имущество одной из структур мебельного концерна IKEA. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда.

Арест на имущество в размере 12,9 миллиарда рублей был наложен в качестве обеспечительной меры на основании иска межрегиональной инспекции ФНС.

В самом иске, который будет рассматриваться 11 апреля, ФНС требует признать недействительной сделку о перечислении денежных средств в размере 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской компании Fami Limited.

Магазины IKEA приостановили работу в России вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. В 2023 году шведская компания Ingka Group, владеющая брендом, продала все российские заводы IKEA, а также головной офис в Москве и все торговые центры «Мега».

В феврале 2024 года РБК писал, что несмотря на уход IKEA, ее товары все еще можно купить в России, так как местные компании наладили их поставки в рамках так называемого параллельного импорта. За полтора года таким образом в РФ были ввезены как минимум 12 миллионов единиц товара.