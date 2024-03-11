На выборах в Португалии крайне правая партия Chega («Хватит!») набрала 18% голосов. Но в правительство она, видимо, не попадет

Правоцентристский Демократический альянс одержал минимальную победу на досрочных парламентских выборах в Португалии, состоявшихся 10 марта, пишет агентство EFE.

По итогам обработки 99% бюллетеней оппозиционный альянс получил чуть менее 29% голосов и может рассчитывать на 79 из 230 мест в парламенте.

Правящая Социалистическая партия финишировала на втором месте, у нее тоже около 29% и 77 мест в парламенте.

Третье место заняла крайне правая партия Chega («Хватит!»), возглавляемая бывшим футбольным комментатором Андре Вентурой. У нее чуть больше 18% голосов, при которых партия может рассчитывать на 48 мест в парламенте.

Явка на выборах составила 66%.

Таким образом, по итогам выборов в Португалии придется сформировать коалиционное правительство. Ожидается, что президент страны Марселу Ребелу ди Соуза попросит это сделать лидера Демократического альянса Луиша Монтенегру. Тот уже заявил, что не намерен сотрудничать с партией Вентуры, обвинив того в расизме. Лидер Chega вел свою кампанию на противостоянии коррупции и иммиграции, пишет «Би-би-си».

Глава Социалистической партии Педро Нуну Сантос заявил по итогам голосования, что его политическая сила отныне переходит в оппозицию. «Мы собираемся возглавить оппозицию, мы обновим партию и попытаемся вернуть тех португальцев, которые недовольны социалистами», — сказал он.

Президент Португалии назначил досрочные выборы после того, как в ноябре 2023 года премьер-министр страны и лидер Социалистической партии Антониу Кошта ушел в отставку из-за коррупционного скандала в правительстве. Уголовные обвинения бывшему премьеру не предъявлялись, но правительство и парламент были распущены.

Что предшествовало выборам

Португальский премьер Антониу Кошта ушел в отставку из-за дела о коррупции Его имя упоминалось в материалах прослушки. Теперь выяснилось, что прокуроры перепутали его с другим министром

Что предшествовало выборам

Португальский премьер Антониу Кошта ушел в отставку из-за дела о коррупции Его имя упоминалось в материалах прослушки. Теперь выяснилось, что прокуроры перепутали его с другим министром