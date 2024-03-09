Глава МИД Армении рассказал, что в стране активно обсуждается вступление в Евросоюз

С учетом вызовов, с которыми Армения сталкивается в последние годы, в Ереване активно обсуждают возможность вступить в Европейский союз. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World.

«Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС», — сказал министр, отметив, что у народа Армении есть «европейские устремления».

Мирзоян отметил, что Евросоюз и США содействуют демократическим реформам в Армении. Министр заявил, что для страны важно расширять круг партнеров и союзников. «Мы углубляем отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи, или, к примеру, смотрим в сторону Востока. Мы строим отношения с Индией… В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями», — добавил глава МИД Армении.

О том, что Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС, власти страны говорят с конца февраля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как сообщало местное издание Hraparak, обсуждал вступление в ЕС на закрытой встрече с депутатами парламента. По данным журналистов, Пашинян объявил о планах подать заявку на вступление в Евросоюз не позже осени.

Отношения между Россией и Арменией, которые традиционно рассматривались как близкие и союзнические, в 2023 году значительно охладели. В Москве критиковали Армению за то, что страна присоединилась к Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест Владимира Путина. В Ереване критиковали Россию за то, что она не оказала Армении должной поддержки в .

В феврале 2024 года власти Армении объявили о заморозке членства республики в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 6 марта Армения направила России официальное письмо о прекращении работы пограничников ФСБ в аэропорту Еревана.