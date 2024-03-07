Суд в Москве продлил арест троим адвокатам Навального. Это было первое заседание после смерти политика

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста адвокатов Алексея Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина до 13 июня.

Меру пресечения Игорю Сергунину продлевали отдельно, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру — вместе, сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда. В отличие от предыдущих заседаний рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей Кобзева и Липцера проходило в открытом режиме.

Заседание суда, на котором продлили арест адвокатам Навального, стало первым после того, как ФСИН 16 февраля сообщила о смерти политика в колонии в Ямало-Ненецком округе.

Адвокатов, защищавших Алексея Навального, обвинили в участии в «экстремистском сообществе» из-за того, что они передавали информацию от политика, находившегося в колонии, его команде. Кобзев, Липцер и Сергунин были арестованы в октябре 2023 года. Еще двои адвокатов Навального — Ольгу Михайлову и Александра Федулова, находящихся за пределами России, — суд арестовал заочно в феврале 2024 года.

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Адвокатов Навального обвинили в экстремизме из-за того, что они «обеспечивали передачу информации» его сторонникам Участники «экстремистского сообщества» потом публиковали антивоенные видео, говорится в материалах дела

Еще о деле адвокатов Навального

Адвокатов Навального обвинили в экстремизме из-за того, что они «обеспечивали передачу информации» его сторонникам Участники «экстремистского сообщества» потом публиковали антивоенные видео, говорится в материалах дела