Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 7,5%

Правительство РФ утвердило размер ежегодной индексации социальных пенсий. С 1 апреля, сообщила пресс-служба кабинета министров, вырастут на 7,5%

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Также с 1 апреля на 7,5% будет повышены пенсии «для отдельных категорий граждан», в том числе для участников вторжения в Украину, получивших инвалидность из-за военной травмы, участников ВОВ, а также пострадавши в результате радиационных или техногенных катастроф.

По оценкам правительства РФ, повышение пенсий затронет более четырех миллионов человек. Из бюджета Социального фонда на это потратят почти 37,5 миллиарда рублей.