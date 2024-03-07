Нижняя палата конгресса одобрила финансирование половины правительства США до осени

Палата представителей конгресса США, которую контролируют республиканцы, приняла пакет из шести законопроектов о финансировании почти половины всех правительственных ведомств и программ на общую сумму 460 миллиардов долларов до конца 2024 финансового года, истекающего 30 сентября.

За принятие законопроекта, как сообщает The New York Times, проголосовали 339 конгрессменов, против выступили 85.

Ожидается, что сенат, контролируемый демократами, рассмотрит законопроект 7 марта, после чего он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Пакет законопроектов позволяет предотвратить частичный шатдаун — остановку работы многих правительственных ведомств, временное финансирование которых истекает 8 марта. Принятые законопроекты, как пишет Reuters, позволяют продолжить финансирование ряда министерств, в том числе сельского хозяйства, юстиции, транспорта, жилищного строительства и городского развития, а также затронет программы строительства на военных базах и помощь ветеранам.

Конгрессмены продолжают вести переговоры по еще шести законопроектам по расходам до 30 сентября для другой половины правительства, в том числе для Пентагона. Конгресс должен принять эти законопроекты до 22 марта, когда истекает крайний срок финансирования их работы.

Все 12 бюджетных законопроектов предусматривают расходы в размере 1,66 триллиона долларов на 2024 финансовый год по сравнению с 1,7 триллиона долларов расходов в предыдущем году.

Конгресс США уже полгода принимает краткосрочные бюджеты, продлевающие работу федеральных ведомств в финансовом году, начавшемся 1 октября 2023 года. Конгрессмены не могут принять полноценный бюджет из-за разногласий по расходам.