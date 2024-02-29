Палата представителей приняла законопроект, продлевающий работу правительства США на одну неделю

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. За законопроект проголосовали 320 конгрессменов (207 демократов и 113 республиканцев), против выступили 99. Голосование в сенате, как ожидается, пройдет позднее 29 февраля.

Принятый законопроект позволяет избежать шатдауна — временной приостановки работы правительства. Законопроект продлевает финансирование федерального правительства, истекающее в полночь в пятницу (08:00 мск субботы), на одну неделю, до 8 марта, а также устанавливает крайний срок финансирования других правительственных учреждений на 22 марта.

Эта временная мера призвана дать конгрессменам больше времени на то, чтобы завершить работу над полноценным бюджетом и принять 12 бюджетных законопроектов.

За последние полгода конгрессмены в четвертый раз приняли краткосрочный бюджет, чтобы продлить работу федеральных учреждений в финансовом году, начавшемся 1 октября 2023 года. Дебаты о новом бюджете начались в сентябре, когда республиканцы предложили резко сократить расходы, а демократы пригрозили блокировать проект, если сокращение будет слишком сильным.