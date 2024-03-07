МИД России вызвал посла США из-за объявления «нежелательными» трех организаций, занимающихся программами обмена. Сами программы дипломаты назвали «антироссийскими»

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где вручили ноту с требованием прекратить поддержку трех американских некоммерческих организаций, которые были объявлены в России «нежелательными». Об этом говорится на сайте министерства.

Речь идет об Американских советах по международному образованию (American Councils), «Культурных перспективах» и Институте международного образования (IIE). По мнению МИД РФ, они ведут программы «антироссийской направленности» с целью набора «агентов влияния под прикрытием образовательных и культурных обменов». Сами программы и проекты, считает министерство, ориентированы «на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей».

Российские дипломаты потребовали, чтобы посольство США удалило с официального сайта и из соцсетей дипмиссии список программ этих организаций. Ведомство пригрозило, что если посольство продолжит поддержку «нежелательных» организаций, эти действия будут рассматриваться как нарушение законов РФ.

«Особо подчеркнуто, что попытки вмешательства во внутренние дела РФ, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и , будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к подобным действиям сотрудников посольства США», — заявили в МИД России.

Посольство США никак не прокомментировало заявление МИД РФ и вызов посла в ведомство.

Американские советы по международному образованию, «Культурные перспективы» и Институт международного образования занимаются программами образования и обмена более чем в ста странах мира. В частности, Институт международного образования управляет программой Фулбрайта, в рамках которой правительство США предоставляет гранты гражданам страны и других государств для учебы, преподавания и исследований за рубежом.

О том, что Генпрокуратура России объявила эти НКО «нежелательными», до заявления МИД не сообщалось. Последний раз Минюст РФ обновлял список таких организаций 4 марта, в нем этих НКО нет.

Всего в реестр включены 146 «нежелательных» организаций. За сотрудничество с ними российским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Читайте также

Теперь конфискация имущества грозит не только осужденным за «фейки» об армии — но и участникам «нежелательных» организаций и даже дезертирам Что сможет отнять у них государство? 11 карточек