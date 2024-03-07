Илон Маск заявил, что соцсеть X (бывший Twitter) может перестать показывать количество лайков и репостов под сообщениями

Социальная сеть X (бывший Twitter) рассматривает возможность перестать показывать количество лайков и репостов под каждым сообщением, сообщил владелец компании Илон Маск. Как пишет Reuters, Маск сказал об этом, выступая 6 марта на конференции Morgan Stanley по технологиям, СМИ и телекоммуникациям.

Маск считает, что такая информация может визуально загромождать контент на платформе.

В ходе конференции Маск также сообщил, что X в течение нескольких месяцев рассчитывает получить в Калифорнии и Нью-Йорке лицензию на денежные переводы.

Ранее Маск говорил, что у пользователей соцсети в будущем появится возможность переводить друг другу деньги — для запуска функции в США компания должна получить лицензии в каждом штате.

Илон Маск не впервые пытается кардинально изменить социальную сеть с тех пор, как он стал владельцем Twitter в октябре 2022 года, отмечает Business Insider. Маск заявил в августе 2023 года, что соцсеть будет удалять заголовки статей из ссылок, опубликованных на платформе, что, по его мнению, улучшит эстетику сайта. Соцсеть ввела изменения в октябре, но меньше чем через два месяца отказалась от них. В декабре 2022 года в соцсети появился счетчик просмотров под каждым сообщением.

Социальные сети Instagram и Facebook разрешили пользователям скрывать лайки в мае 2021 года. Соцсети тестировали эту функцию с 2019 года.

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