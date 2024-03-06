В Коломне задержали москвича, который пытался поджечь дом генерального конструктора предприятия, разрабатывающего оружие
В подмосковной Коломне задержали москвича, пытавшегося поджечь дом генерального конструктора одного из бюро машиностроения, сообщает ТАСС со ссылкой источники в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел накануне вечером в Коломне. Мужчина метнул „коктейль Молотова“ в дом генконструктора одного из бюро машиностроения с целью поджога, но пожар не начался. Злоумышленника удалось оперативно задержать», — заявил собеседник агентства.
Источник добавил, что против москвича возбудили уголовное дело о покушении на убийство. На допросе задержанный рассказал, что совершить поджог его убедили мошенники, представлявшиеся полицейскими и сотрудниками ЦБ.
«Звонившие утверждали, что на имя мужчины оформлен кредит на 1,4 миллиона рублей, а счета для погашения арестованы. Для снятия ареста нужно поджечь дом, в котором якобы находятся люди, торгующие оружием для Украины», — пояснил представитель правоохранительных органов.
По данным телеграм-каналов Shot, Baza и Mash, задержанного зовут Роман Н., а дом, который он пытался поджечь, принадлежит Валерию Кашину — заместителю гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы» и генеральному конструктору научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КМБ). Shot уточняет, что под руководством Кашина было создано более 20 образцов высокоточного оружия.
Российские СМИ после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину регулярно сообщают о попытках поджогов военкоматов, административных зданий и релейных шкафов на железных дорогах. Нередко задержанные заявляют, что совершить поджог их убедили мошенники, представлявшиеся сотрудниками банков или правоохранительных органов.