В Коломне задержали москвича, который пытался поджечь дом генерального конструктора предприятия, разрабатывающего оружие

В подмосковной Коломне задержали москвича, пытавшегося поджечь дом генерального конструктора одного из бюро машиностроения, сообщает ТАСС со ссылкой источники в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел накануне вечером в Коломне. Мужчина метнул „коктейль Молотова“ в дом генконструктора одного из бюро машиностроения с целью поджога, но пожар не начался. Злоумышленника удалось оперативно задержать», — заявил собеседник агентства.

Источник добавил, что против москвича возбудили уголовное дело о покушении на убийство. На допросе задержанный рассказал, что совершить поджог его убедили мошенники, представлявшиеся полицейскими и сотрудниками ЦБ.

«Звонившие утверждали, что на имя мужчины оформлен кредит на 1,4 миллиона рублей, а счета для погашения арестованы. Для снятия ареста нужно поджечь дом, в котором якобы находятся люди, торгующие оружием для Украины», — пояснил представитель правоохранительных органов.

По данным телеграм-каналов Shot, Baza и Mash, задержанного зовут Роман Н., а дом, который он пытался поджечь, принадлежит Валерию Кашину — заместителю гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы» и генеральному конструктору научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КМБ). Shot уточняет, что под руководством Кашина было создано более 20 образцов высокоточного оружия.

Российские СМИ после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину регулярно сообщают о попытках поджогов военкоматов, административных зданий и релейных шкафов на железных дорогах. Нередко задержанные заявляют, что совершить поджог их убедили мошенники, представлявшиеся сотрудниками банков или правоохранительных органов.

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