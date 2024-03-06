Суд Коврова прекратил дела по искам Навального к владимирской колонии. Наследникам политика не разрешили продолжить судиться от его имени

Ковровский городской суд прекратил производство по четырем искам Алексея Навального к исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Владимирской области, где политик находился в 2022-2023 годах. Об этом сообщают издания «Довод» и SotaVision.

Речь идет об исках Навального к ИК-6 о неработающей радиоточке, изъятии писем, отправки политика в штрафной изолятор вместо перевода в колонию особого режима, а также о свидании с матерью, которое должно было пройти 7 декабря 2023 года, но не состоялось.

Адвокат Алексей Цветков, представляющий интересы семьи политика, просил приостановить производство по этим искам и продолжить его после определения наследников Навального. Юрист отметил, что политик «безосновательно многократно и систематически подвергался дисциплинарным взысканиям», а родные Навального «намерены продолжить отстаивать его нарушенные права всеми предусмотренными законом способами».

Представитель колонии заявил, что не возражает против прекращения производства по искам, поскольку «интересы и права наследников и будущих наследников во время пребывания Навального в ИК-6 никоим образом не затрагиваются».

В итоге суд отклонил ходатайства адвоката и постановил прекратить производство по искам «в связи со смертью административного истца», сообщает SotaVision.

Алексея Навального заключили под стражу в январе 2021 года. В июне 2022 года его этапировали в ИК-6 Владимирской области. С августа того же года политик регулярно подавал иски к колонии из-за нарушений его прав, включая постоянные водворения в штрафной изолятор, а также запреты на звонки и свидания. Как отмечает «Медиазона», суд Коврова отклонил все иски Навального к колонии в Мелихово

16 февраля ФСИН объявила, что Навальный умер в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, куда его перевели в конце 2023 года. Последний раз его видели живым 15 февраля — Навальный по видеосвязи участвовал в заседании Владимирского областного суда по одному из его исков к руководству колонии.

Вот как это было

Последний раз, когда мы видели Навального Выступление политика на заседании суда за день до смерти

Вот как это было

Последний раз, когда мы видели Навального Выступление политика на заседании суда за день до смерти