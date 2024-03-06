Суд Коврова прекратил дела по искам Навального к владимирской колонии. Наследникам политика не разрешили продолжить судиться от его имени
Ковровский городской суд прекратил производство по четырем искам Алексея Навального к исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Владимирской области, где политик находился в 2022-2023 годах. Об этом сообщают издания «Довод» и SotaVision.
Речь идет об исках Навального к ИК-6 о неработающей радиоточке, изъятии писем, отправки политика в штрафной изолятор вместо перевода в колонию особого режима, а также о свидании с матерью, которое должно было пройти 7 декабря 2023 года, но не состоялось.
Адвокат Алексей Цветков, представляющий интересы семьи политика, просил приостановить производство по этим искам и продолжить его после определения наследников Навального. Юрист отметил, что политик «безосновательно многократно и систематически подвергался дисциплинарным взысканиям», а родные Навального «намерены продолжить отстаивать его нарушенные права всеми предусмотренными законом способами».
Представитель колонии заявил, что не возражает против прекращения производства по искам, поскольку «интересы и права наследников и будущих наследников во время пребывания Навального в ИК-6 никоим образом не затрагиваются».
В итоге суд отклонил ходатайства адвоката и постановил прекратить производство по искам «в связи со смертью административного истца», сообщает SotaVision.
Алексея Навального заключили под стражу в январе 2021 года. В июне 2022 года его этапировали в ИК-6 Владимирской области. С августа того же года политик регулярно подавал иски к колонии из-за нарушений его прав, включая постоянные водворения в штрафной изолятор, а также запреты на звонки и свидания. Как отмечает «Медиазона», суд Коврова отклонил все иски Навального к колонии в Мелихово
16 февраля ФСИН объявила, что Навальный умер в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, куда его перевели в конце 2023 года. Последний раз его видели живым 15 февраля — Навальный по видеосвязи участвовал в заседании Владимирского областного суда по одному из его исков к руководству колонии.