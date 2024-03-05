Сотрудники секции российских интересов в Тбилиси разобрали мемориал Навальному со словами «погоревали и хватит»

Cотрудники секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси начали разбирать стихийный мемориал памяти Алексея Навального, организованный у ворот секции на проспекте Чавчавадзе, пишет местное издание Paper Kartuli.

Цветы и свечи, оставленные у ворот, сотрудники секции российских интересов складывают в мусорные мешки. На вопрос одной из активисток: «Вам хорошо спится?» сотрудник, убиравший мемориал, ответил: «Погоревали и хватит. Сколько вы еще будете здесь цветы хранить?»

В разговоре с еще одним активистом сотрудник назвал цветы мусором и сказал, что «грузины не думают», что это мемориал.

Мемориал, к которому люди приносили цветы, свечи и портреты, появился у ворот секции российских интересов 16 февраля, в день смерти Навального. 1 марта, в день похорон политика, там было свыше 200 букетов и 100 свечей.

Вскоре после того, как сотрудники секции российских интересов убрали цветы, в городе появился новый мемориал — его организовали у памятника Александру Пушкину рядом с площадью Свободы, пишет Paper Kartuli.

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