Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к правительству РФ и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Об этом рассказал РИА Новости исполнительный секретарь организации Алексей Плотников.

«Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200%», — заявил Плотников.

Ассоциация также предлагает установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением до 50%.

Кроме того, виноделы предлагают определить квоту для кафе. По их мнению, с 1 сентября заведения должны иметь в винной карте не менее 50% отечественной продукции и указывать такие напитки в начале.

Еще одно предложение АВВР — отменить льготный режим импортных пошлин на вина из Грузии.

В июле 2023 года правительство России повысило ввозные пошлины на вина из с 12,5% до 20%.

В Ассоциацию виноградарей и виноделов России входят десятки предприятий. Правление организации возглавляет пропагандист, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.