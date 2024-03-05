Представители Шинейд ОʼКоннор потребовали не использовать ее музыку на предвыборных мероприятиях Дональда Трампа

Представители ирландской певицы Шинейд ОʼКоннор потребовали перестать использовать ее песни на предвыборных мероприятиях бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает «Би-би-си».

Как пишет издание, в феврале во время политической акции Трампа в штате Мэриленд прозвучала самая известная песня ОʼКоннор — «Nothing Compares 2 U».

«Не будет преувеличением сказать, что Шинейд была бы обижена и оскорблена, что ее творчество было искажено таким образом человеком, которого она сама называла „библейским дьяволом“», — сказали «Би-би-си» представители семьи певицы.

В своем совместном заявлении представители ОʼКоннор и звукозаписывающей компании Chrysalis Records подчеркнули, что были возмущены использованием ее музыки на политической акции Трампа.

«Хорошо известно, что на протяжении всей своей жизни Шинейд ОʼКоннор придерживалась жесткого морального кодекса, определяемого честностью, добротой, справедливостью и порядочностью по отношению к своим ближним. Как хранители ее наследия, мы требуем, чтобы Дональд Трамп и его помощники немедленно прекратили использовать ее музыку», — говорится в заявлении.

«Би-би-си» напоминает, что требование представителей ОʼКоннор не первое — ранее Рианна, The Rolling Stones и семья Лучано Паваротти запретили бывшему президенту использовать их музыку на своих политических акциях.

Шинейд ОʼКоннор умерла 26 июля в возрасте 56 лет. За свою карьеру она выпустила десять студийных альбомов. Одной из самых известных песен ОʼКоннор стала «Nothing Compares 2 U», которую Billboard Music Awards в 1990 году назвал синглом номер один по всему миру.

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