Подполковника армии США в отставке заподозрили в раскрытии секретной информации о войне в Украине. Это произошло на сайте знакомств

Подполковник армии США в отставке Дэвид Слейтер арестован по подозрению в том, что он раскрыл секретную информацию о войне в Украине собеседнице на сайте знакомств. Об этом сообщает Минюст США.

Согласно обвинительному заключению, после отставки 63-летний Слейтер в качестве гражданского служащего работал на авиабазе ВВС США Оффатт (Омаха, штат Небраска), где находится Стратегическое командование (STRATCOM), отвечающее за ядерные силы США. У подполковника был доступ к секретной информации командования, среди прочего, он посещал брифинги, посвященные полномасштабному российскому вторжению в Украину.

По данным властей США, с февраля по апрель 2022 года Слейтер передавал секретную информацию, которую узнавал на брифингах, собеседнице на иностранном сайте знакомств, выдававшую себя за жительницу Украины.

В пресс-релизе Минюста говорится, что в ходе переписки собеседница Слейтера регулярно просила рассказать ей секретную информацию, называя его своим «тайным любовником-информатором» и «секретным агентом». В ответ отставной подполковник раскрыл ей секреты, в том числе касающиеся военных целей и российского военного потенциала, связанного с вторжением в Украину.

В обвинительном заключении приводится несколько сообщений из переписки Слейтера на сайте знакомств, название которого не раскрывается. «Мой милый Дэйв, спасибо за ценную и полезную информацию, это здорово, что два чиновника из США едут в Киев», — говорилось в одном из сообщений. «Дэйв, я надеюсь, завтра НАТО приготовит очень неприятный „сюрприз“ Путину. Ты мне расскажешь?» — спрашивала собеседница подполковника в другом сообщении. С кем на самом деле переписывался Слейтер, не уточняется.

Слейтера задержали 2 марта. Его обвинили в сговоре с целью передачи секретной информации о национальной обороне США. Расследование дела ведут ФБР и отдел специальных расследований ВВС США.

Подполковник в отставке впервые предстанет перед судом 5 марта. Если Слейтера признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов, говорится в пресс-релизе Минюста США.