Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный умер своей смертью. Об этом он сказал в интервью «Соловьев Live».

Нарышкину задали вопрос, были ли причастны к смерти Навального «силы на Западе».

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — сказал Нарышкин (цитата по ТАСС).

ФСИН объявила 16 февраля, что Алексей Навальный умер после того, как ему стало плохо после прогулки в колонии в Харпе. Официально российские власти не называли причину смерти. Соратники политика считают, что Навального убили, а тело не выдавали несколько дней для того, чтобы скрыть «следы убийства».

Жена Навального Юлия заявила, что политика убил президент России Владимир Путин. В Кремле называли эти обвинения «голословными и хамскими».

1 марта Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

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