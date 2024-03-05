Институт развития интернета (это он раздает деньги на «патриотический» контент) запустит собственный телеканал «Мы»
Институт развития интернета (ИРИ) запустит собственный тематический канал под названием «Мы». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ИРИ.
Канал начнет работу уже в марте, его целевой аудиторией будут россияне в возрасте 25-55 лет. Предполагается, что канал будет представлен в пакетах крупных операторов и видеосервисов, его коммерциализация на начальном этапе не предполагается.
Сетку канала составят документальные и образовательные проекты, реалити-шоу и тревел-шоу, проекты для детской и подростковой аудитории, а также художественные сериалы, в том числе выпущенные ранее в интернете при поддержке ИРИ.
Институт развития интернета существует с 2015 года. В основном, он занимается распределением бюджетных средств на создание пропагандистского «патриотического» медиаконтента.