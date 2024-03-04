Жительнице Тольятти Полине Евтушенко, арестованной по делу о подготовке к госизмене, предъявили окончательное обвинение. Ей грозит более 20 лет колонии

Жительнице Тольятти Полине Евтушенко, арестованной летом 2023 года по делу о подготовке к госизмене, предъявили окончательное обвинение — ей грозит до 22 с половиной лет колонии, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

Согласно пресс-службе суда, Евтушенко отправили под арест за то, что она якобы склоняла жителя Самары к совершению государственной измены — вступлению в воюющий на стороне Украины легион «Свобода России».

Позднее управление ФСБ по Самарской области выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что Евтушенко якобы «склоняла жителей региона к вступлению в террористическую организацию (структурное подразделение ВСУ)», «проводила агитационную работу», «размещала пропагандистские материалы, создающие положительный образ» легиона, и «инструкции для российских военнослужащих по сдаче в плен».

Как писала «Медиазона», Евтушенко с октября 2022 года начала вести инстаграм на украинском языке. В нем она дважды публиковала фотографии купюр, на которых была написана ссылка на телеграм-канал легиона «Свобода России». Также на купюрах были фразы «Мир Украине», «Свободу России», «Наши налоги ушли на войну» и «Z = свастика». Помимо этого, через несколько дней после начала мобилизации Евтушенко выложила скриншот со ссылкой на украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен.

В итоге следователи предъявили Евтушенко обвинение по 12 эпизодам. По данным правозащитников, ей вменяют подготовку к госизмене, содействие террористической деятельности, реабилитацию нацизма в интернете, а также два эпизода по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях, четыре эпизода по статье о публичном оправдании терроризма в сети и три эпизода по статье о распространении «фейков» про армию по мотивам политической ненависти.

Правозащитники также отметили, что у Евтушенко есть дочь, которой 1 марта исполнилось шесть лет.

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