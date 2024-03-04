Единственная соперница Дональда Трампа в гонке за выдвижение на выборы президента США от республиканцев Никки Хейли выиграла праймериз в Вашингтоне (округ Колумбия), сообщает The New York Times.

Так, Хейли набрала 62,8% голосов, а Трамп — 33,3%. Оставшиеся голоса распределились между майором ВВС США в запасе Дэвидом Штукенбергом и другими кандидатами от республиканцев, которые выбыли из гонки, но остались в бюллетенях.

«Я намеренно не участвовал в голосовании в округе Колумбия, потому что это болото с очень небольшим количеством делегатов (на праймериз в округе Колумбия распределяются голоса 19 делегатов — прим. „Медузы“) и без каких-либо перспектив», — прокомментировал результаты праймериз Дональд Трамп.

Неудивительно, что республиканцы, которые ближе других «видят неполадки в Вашингтоне», отвергли Трампа и «хаос, который он несет», заявила пресс-секретарь Хейли Оливия Перес-Кубас.

Reuters отмечает, что жители округа Колумбия — горожане, большой процент из них — люди с высоким уровнем образования. В свою очередь кампания Трампа рассчитана на избирателей из сельской местности. В 2016 году, когда Трамп впервые выдвигался на пост президента США, он тоже проиграл праймериз в округе Колумбия, напоминает агентство.

В ходе президентской гонки Дональд Трамп уже выиграл на предварительных выборах и кокусах в штатах Айдахо, Айова, Мичиган, Миссури, Невада, Нью-Гэмпшир, а также в Южной Каролине — родном штате Хейли. Его соперница отказалась выходить из гонки, хотя шансы на ее победу невелики. Всего у Хейли на данный момент 43 голоса делегата по всей стране, а у Трампа — 247 голосов.

Как ожидается, Трамп наберет еще несколько сотен голосов делегатов во время «супервторника», 5 марта. В этот день предварительные выборы пройдут в 15 штатах США.

Праймериз Демократической партии США в округе Колумбия пройдут в июне. Фаворитом президентской гонки от демократов считается действующий глава государства Джо Байден.

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