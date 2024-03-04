Минобрнауки отказалось от программы подготовки психологов для работы с воевавшими в Украине. В нее входили лекции о «традиционных ценностях» и «ментальных войнах»

Министерство науки и высшего образования не одобрило программу подготовки студентов психологических факультетов под названием «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности», пишет «Коммерсант».

Программа была разработана Научно-практическим институтом религиозно-ориентированной психологии и психотерапии и опубликована в базе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС).

Авторы программы заявляли, что занялись ее разработкой после того, как фонд столкнулся с нехваткой специалистов «для удовлетворения потребностей ветеранов и членов семей погибших участников в получении психологической помощи».

В фонде, заявляли авторы программы, решили привлечь «психологов, осуществляющих индивидуальную трудовую деятельность», но выяснилось, что среди них есть «психологи-энерготерапевты, психологи-астрологи, психологи-тарологи», которые «применяют техники, не имеющие научного обоснования, псевдонаучного и оккультного характера».

В связи с этим, говорилось в сопровождающих программу документах, было решено «разработать критерии отбора психологов» для работы воевавшийми в Украине и членами их семей, а также «был поднят вопрос о духовной, в том числе нравственной и психологической, безопасности указанных лиц».

Разработанная программа включала в себя 71 час лекций о «традиционных ценностях» и «ментальных войнах, которые ведутся против каждого гражданина РФ недружественными странами». При этом лишь один час предлагалось уделить психологическим последствиям «нравственного или безнравственного поведения на войне».

Авторами программы указаны президент Научно-практического института религиозно-ориентированной психологии и психотерапии инок Киприан (Валерий Бурков — Герой СССР, ветеран-афганец, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества») и директор института Анна Гладкова (замглавы фонда «Герои Отечества»).

Программа с лекциями о «ментальных войнах», пишет «Коммерсант», была направлена в вузы еще в ноябре 2023 года, однако ее активное обсуждение в СМИ и соцсетях началось лишь в конце февраля.

В Минобрнауки заявили изданию, что письмо с материалами программы, отправленное несколько месяцев назад в вузы, не является нормативным актом и имеет рекомендательный характер. В ведомстве сообщили, что изначально не были довольны качеством программы, и заверили, что ответственный за рассылку письма чиновник уже уволен.

Источники в Минобрнауки также сообщили, что уже идет работа над созданием другой программы, но это займет «достаточно много времени».

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