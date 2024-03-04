Адвокаты Усманова сообщили, что добились удаления твитов, использованных для обоснования санкций

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии и экономист Андерс Ослунд удалили свои твиты в соцсети X (бывший Twitter) по требованию адвокатов российского миллиардера Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвокатов бизнесмена.

В январе 2022 года Ослунд опубликовал твиты, в которых назвал Усманова и Романа Абрамовича «любимыми олигархами Путина». Защита миллиардера утверждает, что Совет ЕС использовал эту формулировку в санкционных списках.

В обосновании санкций Совета ЕС говорилось, что Усманова «называют одним из любимых олигархов Путина». Источник этой информации не указан.

Юристы Усманова заявили, что Ослунд обязался «не распространять указанную не соответствующую действительности информацию». Сам экономист это не комментировал, его твит про Усманова от января 2022 года недоступен.

Защита миллиардера также утверждает, что в удаленных твитах немецкой полиции от апреля 2022 года сестра Усманова была названа владелицей яхты . По словам адвокатов, приписываемое ей владение активами, которые в ЕС связывают с Усмановым, стало основанием для введения санкций. Яхта и объекты недвижимости в Европе принадлежат доверительным управляющим безотзывных дискреционных трастов, из которых исключена Исмаилова, а Усманов не имеет бенефициарных прав, указывали адвокаты.

В обосновании санкций ЕС говорится, что, по данным немецкой полиции, Гульбахор Исмаилова — «единственная фактическая владелица яхты».

Алишер Усманов — основатель и крупнейший акционер группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Он занимает восьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 14,4 миллиарда долларов. После российского вторжения в Украину Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран.

В конце января 2024 года Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова, запретив американскому журналу Forbes распространять заявления о том, что бизнесмен «решал бизнес-проблемы» президента РФ Владимира Путина. Речь шла о публикации от 2 февраля 2022 года под названием «Знакомьтесь с путинскими олигархами, которые, скорее всего, попадут под санкции Байдена из-за Украины». В ней говорилось, что Усманов «неоднократно прикрывал Путина и решал его бизнес-проблемы».