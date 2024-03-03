В ингушском Карабулаке убиты шесть боевиков. В городе введен режим КТО

В городе Карабулак в Ингушетии в ночь на 3 марта был введен режим контртеррористической операции ( ).

В одном из жилых зданий, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), была заблокирована «группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности».

Один из укрывавшихся в доме, сообщили агентству в оперативных службах региона, находится в розыске за нападение на сотрудников правоохранительных органов весной 2023 года.

При попытке задержания, заявили в НАК, боевики оказали сопротивление. Жителей расположенных рядом домов эвакуировали. ТАСС уточняет, что операция проводилась в районе улиц Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.

В 11:15 мск было объявлено, что операция завершена — все шесть боевиков убиты, но режим КТО пока не снят.