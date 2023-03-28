На границе Ингушетии и Северной Осетии обстреляли пост ДПС. Пострадали два полицейских

Два полицейских получили ранения из-за обстрела поста патрульно-постовой службы, расположенного между Ингушетией и Северной Осетией. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Пост ДПС обстреляли из автоматического оружия возле ингушского селения Кантышево вечером 27 марта, сообщили в МВД Ингушетии. В СК уточнили, что в этом месте пересекаются автодороги Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское.

Пострадавших полицейских госпитализировали с огнестрельными ранениями различной степени тяжести. Нападавших ищут. После ответного огня подозреваемые скрылись пешком в сторону села Майское, сообщил телеграм-канал «112».

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейского.