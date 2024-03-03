В Госдуме заявили о новом поводе заблокировать «Википедию» — из-за статьи о VPN-сервисах
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что «Википедия» на территории России может быть заблокирована из-за статьи о VPN-сервисах, помогающих обходить блокировки.
С 1 марта в России вступил в силу запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы. Роскомнадзор объявил, что приступает «к ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту».
Как заявил Горелкин в своем телеграм-канале, статья в «Википедии» о VPN-сервисах имеет все признаки, позволяющие Роскомнадзору ввести блокировку.
«Законные основания для блокировки „Википедии“ есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — написал Горелкин.
По словам депутата, «вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете».
Осталось, считает Горелкин, сделать так, чтобы по ссылке на статью «Википедии» пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов. Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами РОЦИТ, заявил он.
После начала полномасштабной войны в Украине Роскомнадзор неоднократно штрафовал некоммерческую организацию Wikimedia Foundation, которая управляет «Википедией», за неудаление статей, связанных с военными действиями. В декабре 2023 года стало известно о закрытии «Викимедиа РУ» — проекта, который занимался поддержкой русскоязычной «Википедии».
С идеей скопировать все статьи из «Википедии» для российского аналога онлайн-энциклопедии «Знание. Вики» в середине февраля выступал помощник президента РФ Владимир Мединский.