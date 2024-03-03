Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что «Википедия» на территории России может быть заблокирована из-за статьи о VPN-сервисах, помогающих обходить блокировки.

С 1 марта в России вступил в силу запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы. Роскомнадзор объявил, что приступает «к ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту».

Как заявил Горелкин в своем телеграм-канале, статья в «Википедии» о VPN-сервисах имеет все признаки, позволяющие Роскомнадзору ввести блокировку.

«Законные основания для блокировки „Википедии“ есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — написал Горелкин.

По словам депутата, «вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете».

Осталось, считает Горелкин, сделать так, чтобы по ссылке на статью «Википедии» пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов. Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами , заявил он.

После начала полномасштабной войны в Украине Роскомнадзор неоднократно штрафовал некоммерческую организацию Wikimedia Foundation, которая управляет «Википедией», за неудаление статей, связанных с военными действиями. В декабре 2023 года стало известно о закрытии «Викимедиа РУ» — проекта, который занимался поддержкой русскоязычной «Википедии».

С идеей скопировать все статьи из «Википедии» для российского аналога онлайн-энциклопедии «Знание. Вики» в середине февраля выступал помощник президента РФ Владимир Мединский.

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