В Одессе в результате удара беспилотника по жилому дому погибли, по последним данным, семь человек, в том числе два ребенка

Число погибших в результате попадания беспилотника в жилой дом в Одессе возросло до семи человек.

Глава МВД Украины Игорь Клименко вечером 2 марта сообщил, что спасатели достали из-под завалов тело женщины и трехмесячного ребенка. Таким образом, среди погибших двое детей — ранее сообщалось о гибели трехлетнего мальчика.

Атаку российских дронов по Одессе, которая произошла в ночь на 2 марта, прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ее «террором, целью которого исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей».

Он также сообщил, что погибшему ребенку было четыре месяца.

В мэрии Одессы рассказали, что в результате попадания дрона в жилой дом уничтожено 18 квартир, еще семь повреждены.

3 марта объявлено в Одесской области днем траура, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

Российская войска атаковали Украину беспилотниками в ночь на 2 марта. Воздушные силы ВСУ заявили, что уничтожили 14 из 17 дронов в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской. В Одесской области были сбиты семь дронов из восьми.