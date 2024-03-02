«Не торопили и разрешали стоять сколько угодно». Люди продолжают нести цветы к могиле Навального на Борисовском кладбище

В Москве утром 2 марта люди продолжают нести цветы на могилу Алексея Навального на Борисовском кладбище. Об этом сообщили подписчики журналиста Александра Плющева и телеканала «Дождь», а также читатели «Медузы».

По словам одной из подписчиц Плющева, «пройти на кладбище можно спокойно», полицейские никого не торопят и разрешают стоять «сколько угодно».

Подписчица добавила, что «цветов много, люди продолжают идти».

«Медуза»

На кладбище пришли матери Алексея и Юлии Навальных. Фотографию опубликовала ведущая телеканала «Дождь» Анна Монгайт.

Алексея Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище. Отпевание Навального состоялось примерно в 14:00 по московскому времени в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. К этому моменту у храма собрались тысячи людей. После отпевания люди проводили машину с гробом до Борисовского кладбища. Кладбище должно было закрыться в 17:00, но продолжило работу примерно до 22:30.

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