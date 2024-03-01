Полиция объявила, что Борисовское кладбище в Москве закрывается. Там похоронили Алексея Навального

Сотрудники полиции объявили, что Борисовское кладбище в Москве, где похоронили Алексея Навального, закрывается. Огромная очередь людей, желавших проститься с политиком, закончилась, пишет телеграм-канал Sota.

«Медиазона» со ссылкой на читателей сообщает, что людей перестали пускать на Борисовское кладбище. Оно работает только на выход.

Отпевание Навального прошло примерно в 14:00 по московскому времени в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. К этому моменту у храма собрались тысячи людей.

После отпевания люди проводили машину с гробом до Борисовского кладбища. Кладбище должно было закрыться в 17:00 по московскому времени, но продолжило работу примерно до 22:30.

1 марта, в день похорон Алексея Навального, в России и за рубежом прошли акции памяти политика. По последним данным «ОВД-Инфо», в 19 российских городах на памятных мероприятиях в честь Навального задержали более 128 человек. Больше всего задержанных в Новосибирске — 31 человек.