Возле храма в Марьино, где отпевали Навального, ограничили доступ в интернет

Доступ в интернет возле храма, где проходило отпевание Алексея Навального, ограничен решением властей.

«Все подтверждаем: в России опять зафиксирован случай мобильного шатдауна — отключения интернета по приказу властей», — сообщил директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, в своем телеграм-канале «За Телеком».

Вышки сотовой связи, пояснил он, опубликовав соответствующий скриншот, в данный момент работают в режиме UMTS.

Это устаревший стандарт мобильного интернета 3G — он как бы работает (наверное), но имеет гораздо меньшую емкость по одновременным подключениям. В итоге получается эффект перегрузки сети и интернет не работает.

Доступ, по данным Климарева, ограничен «по требованию /ФСБ».

Пришедшие проситься с Навальным сообщали о перебоях с интернетом возле храма «Утоли моя печали» в Марьино еще утром. К храму пришли сотни человек, очередь растянулась более чем на километр.

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