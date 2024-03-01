Казахстан в ночь на 1 марта перешел на единый часовой пояс (раньше их было два), из-за чего в работе портала государственных услуг eGov.kz произошел сбой, а некоторые пользователи «постарели» на один день, сообщает Nur.kz.

Как пояснили журналисты, ночью в 15 регионах страны время перевели на час назад, из-за чего в цифровых документах некоторых граждан дата рождения сместилась на день раньше, чем должно быть. При этом издание Tengri News отмечает, что у некоторых пользователей дата рождения сменилась в удостоверениях личности, а у других — на водительских правах или в паспорте.

Представитель компании «Национальные информационные технологии» (оператор портала госуслуг) подтвердил, что при переводе более чем 11 тысяч виртуальных серверов на единый часовой пояс были выявлены «отдельные кейсы» с некорректно отображающимися данными. В компании добавили, что уже разбираются с проблемой.

В свою очередь Tengri News пишет, что исправить проблему можно, просто нажав на кнопку «Обновить документы».

Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5 (в Москве на два часа меньше). Раньше на территории страны применялся также UTC+6, в котором находилось большинство регионов, в том числе Астана и Алматы, а UTC+5 действовал на западе страны.