Тело Алексея Навального привезли на отпевание в храм «Утоли моя печали» в Марьино

Катафалк с телом Алексея Навального прибыл к церкви «Утоли моя печали» в Марьино, где состоится отпевание политика, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Собравшиеся у храма, пишет «Медиазона», скандировали «Навальный» и аплодировали.

Соратники Навального ранее 1 марта рассказали, что в морге тело не выдали в оговоренный срок, пришлось ждать около получаса.

Проститься с Навальным пришли сотни человек, очередь растянулась на километр.

Отпевание начнется в 14:00 мск, а в 16:00 политика должны похоронить на Борисовском кладбище, которое 1 марта закрыли для посещения.

Похороны Алексея Навального

Прощание с Алексеем Навальным Если вы не можете прийти на отпевание и похороны, посмотрите трансляцию, которую организовали его соратники

Похороны Алексея Навального

Прощание с Алексеем Навальным Если вы не можете прийти на отпевание и похороны, посмотрите трансляцию, которую организовали его соратники