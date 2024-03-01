Тело Алексея Навального привезли на отпевание в храм «Утоли моя печали» в Марьино
Источник: Meduza
Катафалк с телом Алексея Навального прибыл к церкви «Утоли моя печали» в Марьино, где состоится отпевание политика, сообщил директор ФБК Иван Жданов.
Собравшиеся у храма, пишет «Медиазона», скандировали «Навальный» и аплодировали.
Соратники Навального ранее 1 марта рассказали, что в морге тело не выдали в оговоренный срок, пришлось ждать около получаса.
Проститься с Навальным пришли сотни человек, очередь растянулась на километр.
Отпевание начнется в 14:00 мск, а в 16:00 политика должны похоронить на Борисовском кладбище, которое 1 марта закрыли для посещения.