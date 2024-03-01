Родственникам Алексея Навального выдали тело политика. Кортеж с катафалком выехал в храм

Родственники Алексея Навального пока не получили тело политика для захоронения.

Обновление. Вскоре директор ФБК Иван Жданов сообщил, что тело Навального выдали родственникам. «Кортеж с катафалком начал движение», — написал Жданов.

Как написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, родные политика приехали к моргу в 10:00 мск, чтобы получить тело в заранее оговоренное время, но им его не выдали.

График прощания с политиком пока не сдвигается, но, предупредила она, возможно, будут задержки.

1 марта должны пройти отпевание и похороны Алексея Навального. Отпевание в храме в Марьино назначено на 14:00 мск, начало похорон на Борисовском кладбище — на 16:00 мск.

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