Под видео с песней «My Way», игравшей на прощании с Навальным, оставили больше 500 комментариев о нем

На официальном ютьюб-канале Фрэнка Синатры под песней «My Way», игравшей во время прощания с Алексеем Навальным, оставили около 550 комментариев, посвященных политику.

My Way (2008 Remastered) Frank Sinatra — Topic

Люди в комментариях на русском языке благодарят Алексея Навального, прощаются с ним и призывают не опускать руки.

Музыканты исполнили песню Синатры на Борисовском кладбище во время прощания с Алексеем Навальным. Затем гроб опустили в могилу под саундтрек из фильма «Терминатор 2». «Алексей считал „Терминатор 2“ лучшим фильмом на земле», — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

После того, как близкие попрощались с Алексеем и могилу закопали, люди продолжили нести цветы на кладбище, несмотря на то, что формально оно к этому моменту должно было закрыться. Полицейские объявили, что желающих будут пропускать к могиле группами по несколько десятков человек.

похороны алексея навального

Алексея Навального похоронили. На кладбище люди прощались с ним под «My Way» Фрэнка Синатры А гроб в землю опустили под саундтрек из «Терминатора 2»

похороны алексея навального

Алексея Навального похоронили. На кладбище люди прощались с ним под «My Way» Фрэнка Синатры А гроб в землю опустили под саундтрек из «Терминатора 2»