Очередь к храму, где пройдет отпевание Навального, растянулась примерно на километр

В Москве к храму «Утоли моя печали» в районе Марьино выстроилась очередь из желающих проститься с Алексеем Навальным. Это видно на фотографиях, публикуемых в телеграм-каналах и СМИ.

По оценке корреспондента «Медиазоны», очередь достигла примерно 700 метров.

Корреспонденты «Новой газеты» передают, что от начала до конца очереди идти больше 10 минут, она растянулась примерно на километр.

Andrey Borodulin / AFP / Scanpix / LETA

1 марта в Москве состоится прощание с Алексеем Навальным. В храме «Утоли моя печали» в Марьине пройдет отпевание, похоронят политика на Борисовском кладбище.

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