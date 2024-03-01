На прощание с Алексеем Навальным приехали послы США и стран Евросоюза, а также Евгений Ройзман и Борис Надеждин

Послы иностранных государств в РФ и российские оппозиционные политики пришли на прощание с политиком Алексеем Навальным, которое пройдет в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино.

Как сообщает Sotavision, у храма замечены посол США Линн Трейси, посол Германии Александр Граф Ламбсдорфф, посол Франции Пьер Леви и дипломатические представители некоторых других стран Евросоюза.

Пьер Леви (второй слева) и Линн Трейси (третья справа) у храма в Марьино Reuters / Scanpix / LETA

Также на прощание пришли бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, а также политики Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, которых не допустили до участия в выборах президента РФ.

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