На прощание с Алексеем Навальным приехали послы США и стран Евросоюза, а также Евгений Ройзман и Борис Надеждин
Источник: Meduza
Послы иностранных государств в РФ и российские оппозиционные политики пришли на прощание с политиком Алексеем Навальным, которое пройдет в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино.
Как сообщает Sotavision, у храма замечены посол США Линн Трейси, посол Германии Александр Граф Ламбсдорфф, посол Франции Пьер Леви и дипломатические представители некоторых других стран Евросоюза.
Также на прощание пришли бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, а также политики Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, которых не допустили до участия в выборах президента РФ.