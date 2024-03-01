Гроб с телом Навального привезли на Борисовское кладбище
Источник: Иван Жданов
На Борисовское кладбище, где будет похоронен Алексей Навальный, доставили гроб с телом политика, сообщил директор ФБК Иван Жданов.
Доступ на кладбище, передает корреспондент «Медиазоны», закрыт в том числе и для журналистов, их обещали пустить после приезда родственников Навального.
На кладбище гроб доставили из храма «Утоли моя печали» в Марьино, где прошло отпевание политика. К храму пришли сотни человек, они скандировали «Навальный!» и «Не простим!», а отъезжающий катафалк забросали цветами.
Лишь около 300 пришедших проститься смогли попасть в храм на отпевание. Многие из пришедших к храму отправились на кладбище. Им приходится идти по коридору из металлических ограждений, установленных полицией.