Гроб с телом Навального привезли на Борисовское кладбище

На Борисовское кладбище, где будет похоронен Алексей Навальный, доставили гроб с телом политика, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Доступ на кладбище, передает корреспондент «Медиазоны», закрыт в том числе и для журналистов, их обещали пустить после приезда родственников Навального.

На кладбище гроб доставили из храма «Утоли моя печали» в Марьино, где прошло отпевание политика. К храму пришли сотни человек, они скандировали «Навальный!» и «Не простим!», а отъезжающий катафалк забросали цветами.

Лишь около 300 пришедших проститься смогли попасть в храм на отпевание. Многие из пришедших к храму отправились на кладбище. Им приходится идти по коридору из металлических ограждений, установленных полицией.

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