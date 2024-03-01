Борисовское кладбище, где похоронят Навального, закрыто. Журналистов не пускают на его территорию
Источник: Meduza
Борисовское кладбище, где похоронят политика Алексея Навального, закрыто для посещения. Это следует из объявления, фотографию которого публикуют SOTA и «7×7».
Где именно размещано объявление, издания не уточняют.
Корреспондент «Медузы» передает, что к воротам кладбища пропускают журналистов через рамки металлодетекторов, однако сами ворота закрыты. На территорию кладбища журналистов не пускают.
Дополнение. В ГБУ «Ритуал» сообщили «7×7», что кладбище работает с 09:00 до 17:00. По словам консультанта, информация о закрытии им не поступала.
1 марта в Москве проходит прощание с Алексеем Навальным. Отпевание политика пройдет в храме «Утоли моя печали» в районе Марьино, политика похоронят на Борисовском кладбище.