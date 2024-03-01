Беспилотники атаковали военный завод в Нижегородской области

Завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области в ночь на 1 марта был атакован беспилотниками. Сообщения о взрывах в районе завода сначала появились в местных пабликах.

Позднее об атаке трех беспилотников сообщили глава города Иван Носков и Минобороны РФ.

«Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме», — написал Носков. Минобороны РФ объявило, что в Нижегородской области были «перехвачены» три украинских беспилотника самолетного типа.

Завод имени Свердлова производит взрывчатку и продукцию оборонного назначения. Предприятие является градообразующим для Дзержинска.

Российские власти почти каждый день заявляют о перехваченных беспилотниках, ответственность за запуск которых возлагает на Украину. Официально власти Украины сообщения об ударах по объектам на территории России не комментируют.

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