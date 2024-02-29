В Гане приняли закон о тюремных сроках для людей, которые идентифицируют себя как ЛГБТК+

Парламент Ганы одобрил закон, подразумевающий лишение свободы для людей, которые идентифицируют себя как ЛГБТК+ или организуют группы по защите прав квир-сообщества, сообщают The New York Times и BBC News.

Документ предусматривает три года лишения свободы для тех, кого признали «виновными» в принадлежности к ЛГБТК+, и пять лет тюрьмы для тех, кто создает и финансирует организации, в том числе по защите прав квир-персон. Их в стране будут считать «пропагандистами» ЛГБТК+.

Кроме того, закон ужесточает наказание для тех, кто занимается однополым сексом — срок лишения свободы увеличили с трех до пяти лет.

В парламенте документ поддержали обе крупнейшие политические партии. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

Правозащитная организация Amnesty International называла закон против ЛГБТК-сообщества, принятый в Гане, одним из самых суровых в Африке. По оценкам правозащитников, всего в 31 стране континента однополые отношения считаются преступлением.

Как отмечает The New York Times, в последнее время страны Африки, включая Танзанию, Нигер и Намибию, ужесточили свои законы против ЛГБТК-людей. В 2023 году в Уганде приняли закон, подразумевающий за однополые отношения наказание вплоть до смертной казни.

В 2022 году в России вступил в силу закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и » в СМИ, интернете, рекламе, книгах и фильмах. В отличие от действовавшего ранее закона о запрете «гей-пропаганды» среди детей, этот закон подразумевал запрет для всех россиян, включая взрослых. В конце 2023 года Верховный суд объявил несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России.