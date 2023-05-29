В Уганде подписан один из самых жестоких законов против ЛГБТК+ людей. Наказание — вплоть до смертной казни
Президент Уганды Йовери Мусевени подписал закон, который предусматривает пожизненное заключение и в некоторых случаях смертную казнь за однополые отношения. Как пишет «Би-би-си», это один из самых жестоких законов против ЛГБТК+ людей.
Смертная казнь предусмотрена за действия сексуального характера, совершенные без согласия, а также в отношении несовершеннолетних и людей с психическими расстройствами и физическими ограничениями — и в том случае, когда у обвиняемого подтвержден положительный ВИЧ-статус.
В первоначальной версии законопроекта, который был принят парламентом Уганды, предусматривалось наказание за сам факт идентификации себя как ЛГБТК+ персоны. Этот пункт убрали из документа после того, как президент отправил его в парламент на пересмотр.
Спикер парламента Уганды Анита Амонг заявила, что власти «ответили на призывы народа», так как «защищают неприкосновенность семьи». Она призвала суды немедленно приступить к исполнению новых правил.
Против нового закона выступили многие международные организации, включая ООН, а также Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.