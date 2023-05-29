Президент Уганды Йовери Мусевени подписал закон, который предусматривает пожизненное заключение и в некоторых случаях смертную казнь за однополые отношения. Как пишет «Би-би-си», это один из самых жестоких законов против ЛГБТК+ людей.

Смертная казнь предусмотрена за действия сексуального характера, совершенные без согласия, а также в отношении несовершеннолетних и людей с психическими расстройствами и физическими ограничениями — и в том случае, когда у обвиняемого подтвержден положительный ВИЧ-статус.

В первоначальной версии законопроекта, который был принят парламентом Уганды, предусматривалось наказание за сам факт идентификации себя как ЛГБТК+ персоны. Этот пункт убрали из документа после того, как президент отправил его в парламент на пересмотр.

Что было в первой версии этого закона В Уганде приняли «драконовский» закон против ЛГБТК+. Преступлением будут объявлять сам факт того, что человек считает себя геем

Спикер парламента Уганды Анита Амонг заявила, что власти «ответили на призывы народа», так как «защищают неприкосновенность семьи». Она призвала суды немедленно приступить к исполнению новых правил.

Против нового закона выступили многие международные организации, включая ООН, а также Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

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