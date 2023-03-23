В Уганде приняли «драконовский» закон против ЛГБТК+. Преступлением будут объявлять сам факт того, что человек считает себя геем

Abubaker Lubowa / Reuters / Scanpix / LETA

Парламент Уганды одобрил законопроект против ЛГБТК-людей, некоторые положения которого допускают наказание в виде смертной казни или лишения свободы на срок до 20 лет. Сам факт идентификации себя как ЛГБТК-персоны станет преступлением, пишут CNN и «Би-би-си». Это один из самых жестких законов против ЛГБТК+ в Африке.

В Уганде, как и еще в более чем 30 африканских странах, однополые отношения уже считались незаконными. В феврале 2014 года власти Уганды приняли закон, который вводил в том числе пожизненное заключение за «гомосексуальные действия» и запрещал «пропаганду» ЛГБТК+. Через несколько месяцев Конституционный суд страны отменил закон, объяснив это тем, что он был принят парламентом без необходимого кворума.

Новый закон запрещает в том числе «пропаганду и подстрекательство» к гомосексуальности и содержит статью о «сговоре с целью вовлечения в гомосексуальность», отмечает Reuters.

В случае окончательного принятия закона смертная казнь будет грозить за случаи, связанные с «гомосексуальностью при отягчающих обстоятельствах». Речь идет о действиях сексуального характера, совершенных без согласия или по принуждению, а также в отношении детей, людей с психическими и физическими нарушениями или когда у «преступника» положительный ВИЧ-статус. «Би-би-си» также пишет, что новый закон предписывает членам семьи, друзьям и представителям общественности сообщать властям о людях, у которых есть гомосексуальные связи.

Закон также угрожает:

Людям и учреждениям, которые поддерживают организации, защищающие права ЛГБТК+, или публикуют и распространяют материалы СМИ и литературу в поддержку ЛГБТК+;

Журналистам и издателям — за публикации, трансляции и распространение любого контента, который защищает права ЛГБТК+ или «пропагандирует гомосексуальность»;

Владельцам недвижимости, если их помещение используется в качестве места для встреч гомосексуалов или «любой другой деятельности», направленной на защиту прав ЛГБТК+.

«Би-би-си» пишет, что окончательная версия документа не была опубликована.

«Наш бог-создатель счастлив от того, что происходит… Я поддерживаю законопроект ради защиты будущего наших детей. Речь идет о суверенитете нашей нации, никто не должен шантажировать нас, никто не должен запугивать нас», — сказал во время обсуждения законопроекта член парламента Уганды Дэвид Бахати (цитата по Reuters).

CNN отмечает, что законопроект внес в парламент оппозиционный депутат Асуман Басалирва. Он объяснил необходимость его принятия защитой «правовых, религиозных и традиционных ценностей угандийцев от действий, которые могут способствовать сексуальной распущенности в стране». «Цель законопроекта — создание всеобъемлющего и усовершенствованного законодательства для защиты традиционных семейных ценностей, нашей разнообразной культуры, наших вероисповеданий путем запрета любых форм сексуальных отношений между лицами одного пола, а также поощрения или признания сексуальных отношений между лицами одного пола», — говорил он.

Активист ЛГБТК+ из Уганды Фрэнк Мугиша назвал закон «драконовским». «Они пытаются исключить существование любой ЛГБТК-персоны в Уганде», — сказал он. По его словам, активисты планируют обратиться в суды, чтобы добиться отмены закона. «Если понадобится, мы также обратимся в международный суд, но мы определенно должны оспорить этот закон», — заявил он.

Активисты также считают, что правительство Уганды использует закон для того, чтобы отвлечь внимание общества от своей неспособности решить экономические проблемы. «Они пытаются разжечь риторику против геев, чтобы отвлечь внимание от того, что действительно важно для угандийцев. Нет никаких причин для принятия законопроекта, который криминализирует людей, вступающих в однополые отношения со взрослыми по обоюдному согласию», — сказала участница движения за права ЛГБТК+ из правозащитной организации Chapter Four Uganda Клэр Бьяругаба.

Директор Amnesty International по Восточной и Южной Африке Тигере Чагута назвал закон «репрессивным», отметив, что он утвердит «дискриминацию, ненависть и предубеждения» в отношении ЛГБТК-людей. Закон также осудили британский министр по делам Африки Эндрю Митчелл и госсекретарь США Энтони Блинкен. В Белом доме предупредили власти Уганды о возможных экономических санкциях в случае вступления закона в силу.

Для вступления в силу принятый парламентом законопроект должен подписать президент Уганды Йовери Мусевени. «Би-би-си» отмечает, что за последние недели он несколько раз выступал с заявлениями против ЛГБТК+, а также критиковал западные страны за то, что они, по его мнению, оказывают давление на Уганду.

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