В Архангельске провели встречу «Героя нужно знать в лицо». На нее пришли российские военные в масках

В Архангельске в Северном (Арктическом) федеральном университете провели встречу «Героя нужно знать в лицо». Сообщение об этом появилось в паблике во «ВКонтакте» «Защитники Отечества | Архангельская область» 24 февраля. Как обратило сейчас внимание «Эхо», на встрече выступили два человека, чьи лица скрывали маски.

Авторы паблика рассказали, что во вторую годовщину полномасштабного вторжения войск РФ в Украину на встречу со студентами пришли трое российских военных, участвовавших в . В сообщении названы их имена: Дмитрий, Виктор и Геннадий. Только у одного из них лицо открыто.

После начала полномасштабной войны в российских школах и вузах регулярно проводят встречи с участниками «специальной военной операции», при этом часто военные скрывают свои лица.

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