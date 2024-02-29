Путин: МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей к 2030 году
Источник: РИА Новости
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.
«Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в полтора раза — с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тысяч», — сказал Путин.
По его словам, это отразится на размере социальных пособий, а также зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики.
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля. За прошедший год МРОТ вырос на 18,5%.