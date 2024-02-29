Проект «Давайте» собрал для мирных украинцев больше 50 тысяч евро. Деньги пойдут на оплату шелтеров, закупку дров, еды и лекарств

За первые пять дней работы проекта «Давайте», запущенного «Службой поддержки» совместно с «Медузой» и «Дождем», собрано 53 тысячи евро для мирных жителей Украины, пострадавших от российской военной агрессии.

Донаты оформили 2735 человек. Более 80% пожертвований — ежемесячные, то есть помощь будет поступать нуждающимся через украинские фонды каждый месяц.

Первые суммы отправят на помощь украинцам уже на этой неделе. Деньги пойдут на содержание шелтеров в Днепре и Днепропетровской области для эвакуированных жителей прифронтовых территорий.

В шелтере в Днепре живут от 80 до 100 человек, из которых 80% — постоянно. Фонд, организовавший шелтер, также открыл детский центр, в котором есть образовательные программы для детей-беженцев. На содержание шелтера ежемесячно требуется 10,4 тысячи евро.

Еще два шелтера находятся в Днепропетровской области. Там живут около 50 человек, большинство — постоянно. Пожертвованные 2,7 тысячи евро пойдут на оплату аренды и коммунальных платежей, а также покупку еды и лекарств.

Кроме того, 8,5 тысячи евро направят на закупку и доставку угля и дров в Донецкую область для 14 семей. 6,8 тысячи евро — на дополнительные товары в наборы с гуманитарной помощью на 360 человек. И еще 1250 евро — на корм для животных в харьковский приют.

Это только первые выплаты — еще часть запросов на помощь от украинских благотворительных фондов находится в обработке. Кроме того, организаторы сбора не исключают возможности адресной помощи и срочных переводов для тех мирных украинцев, которые оказались в кризисной ситуации.

Детальные отчеты о том, на что идут собранные деньги, будут публиковаться на сайте сбора ежемесячно.

Если вы не живете в России и можете помочь, присоединяйтесь к сбору пожертвований здесь. Спасибо!

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