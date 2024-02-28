Юлия Навальная: в том, что у нас нет места для прощания с Алексеем, виноваты Путин и Собянин
Юлия Навальная потребовала от российских властей перестать издеваться над памятью ее мужа и не препятствовать организации его похорон.
«В том, что у нас нет места для гражданской панихиды и прощания с Алексеем, виноваты два человека — Владимир Путин и Сергей Собянин. Люди в Кремле его убили, потом издевались над телом Алексея, потом издевались над его матерью, теперь издеваются над его памятью. Мы не хотим никакого особого отношения — только дать возможность людям нормально попрощаться с Алексеем. Просто не мешайте, пожалуйста», — написала она в соцсети Х.
Ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что отпевание Алексея Навального состоится в 14:00 1 марта в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, а похороны пройдут на Борисовском кладбище Москвы.
Директор ФБК Иван Жданов в интервью «Медузе» рассказал, что власти до сих пор препятствуют организации похорон и шантажируют родственников Навального, требуя провести тихую семейную церемонию без большого скопления людей.