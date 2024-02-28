Владелица кафе в Люберцах попросила участника войны покинуть заведение. СК завел дело по статье об экстремизме

Главное следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 УК) в связи с тем, что владелица кафе в Люберцах, как утверждает ведомство, не пускала в заведение «участников » и опубликовала пост «экстремистского характера».

Дело возбудили после обращения «активистов общественной организации», которые также просили проверить владелицу кафе на предмет финансирования ВСУ. О какой «общественной организации» идет речь, СК не уточняет.

Имя владелицы кафе в сообщении Следственного комитета не указано. Вероятно, речь идет об Алене Полякевич. Недавно она рассказала в соцсетях, что попросила покинуть свое заведение вернувшегося из Украины военнослужащего, который «вел себя, мягко говоря, не очень». После этого на Полякевич начали жаловаться Z-активисты, а 26 февраля владелицу кафе оштрафовали на 45 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии.

Как обратила внимание «Медиазона», провластное движение «Русская община» на своей странице во «ВКонтакте» тогда заявляло, что именно оно «добилось задержания владелицы кафе». Согласно посту, активисты «Русской общины» и «участники СВО» 26 февраля пришли в заведение Полякевич, «чтобы разобраться в сложившихся обстоятельствах», однако, как написали авторы поста, их «вновь отказались обслуживать». После этого они вызвали полицию и «написали коллективное заявление».

«Медиазона» отметила, что в пресс-релизе СК говорится о производстве «по факту преступления», то есть фигурантов в деле сейчас нет. Кроме того, предъявить обвинение по первой части статьи 282 УК можно только тем, кому в течение года назначали наказание по аналогичной административной статье (20.3.1 КоАП). Журналистам не удалось найти информацию, что Полякевич привлекалась к ответственности по этой статье.