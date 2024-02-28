В центре Москвы из-за послания Путина перекроют движение транспорта

В Москве 29 февраля на нескольких центральных улицах будет временно закрыто движение транспорта из-за послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Как сообщает департамент транспорта Москвы, с 5:00 и до окончания мероприятия перекроют движение на улицах Варварка (от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста), Ильинка (от Новой площади до Красной площади), Москворецкой (от Большого Каменного моста до Кремлёвской набережной), Васильевском спуске, Большом Москворецком мосту (от улицы Варварка до Лубочного переулка).

Также на Ильинке, Варварке и Москворецкой улице с 00:01 29 февраля и до конца послания запрещена парковка транспорта.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе в 12:00 29 февраля. В 2024 году послание президента, помимо трансляции на федеральных каналах, бесплатно покажут в 23 кинотеатрах в 20 российских городах.