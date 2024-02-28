Пресс-служба московских судов назвала Олега Орлова «правозащитником» (да-да, написав это слово в кавычках). В Мосгорсуде заявили, что его статус «ничем не подтвержден»

Статус сопредседателя Олега Орлова как правозащитника «ничем не подтвержден», поэтому пресс-служба московских судов назвала его правозащитником в кавычках. Такое мнение высказал представитель пресс-служба Мосгорсуда Вадим Полежаев.

Днем 27 февраля в официальном телеграм-канале пресс-служба московских судов появилось сообщение о приговоре Орлову. При этом слово правозащитник рядом с его именем было написано в кавычках.

На это обратил внимание корреспондент «Но.Медиа из России» Василий Полонский в чате пресс-службы Мосгорсуда и журналистов. К вопросу Полонского присоединились и другие журналисты, в том числе корреспондент «Медузы». Им ответил представитель пресс-службы Мосгорсуда Вадим Полежаев.

«По моему личному мнению, статус Орлова — спорный. Он неоднократно обвинял руководство по Чеченской Республике в пытках и убийствах местных жителей, а также обвинял главу региона в убийстве Анны Политковской и Натальи Эстемировой. Все обвинения носили голословный характер», — заявил Полежаев.

Он добавил, что ему неизвестно «о каком-либо общественно значимом проекте Орлова касательно защиты гражданских прав, градозащитной деятельности, правозащиты в области соблюдения правил обращения с животными или отстаивания экологических прав граждан РФ».

«Известно о встречах Орлова с руководством исламского эмирата (вилаята) Кавказ и иными террористами и сепаратистами России с неизвестными целями. В связи с тем, что высокий статус правозащитника в России у Орлова ничем не подтвержден, он обладает только иностранными наградами ПАСЕ, а сам он является иноагентом, то есть получает денежные средства от иностранных государств, статус „правозащитник“ мы взяли в кавычки», — пояснил представитель пресс-службы.

Олег Орлов начал заниматься правозащитной деятельностью более 30 лет назад. Еще в СССР он расклеивал листовки против войны в Афганистане. В 1988 году он стал членом инициативной группы, из которой впоследствии образовалось общество «Мемориал», которое занималось увековечиванием памяти о жертвах советских репрессий и проблемами прав человека в современной России.

Во время время войны в Чечне Орлов участвовал в переговорах об обмене пленными, а также стал добровольным заложником во время теракта с Буденновске. Тогда, 14 июня 1995 года, группа боевиков под руководством Шамиля Басаева вошла в Буденновск и захватила почти 1600 заложников в здании местной больницы. После неудачного штурма с террористами вступила в переговоры группа депутатов, журналистов и правозащитников, в которую среди прочих входил Олег Орлов. Участники группы стали добровольными заложниками в качестве гарантов достигнутых договоренностей с террористами. 19 июня боевики отпустили большинство заложников после того, как им предоставили транспорт и позволили уехать в Чечню. В результате теракта погибли 129 человек.

С 2004 по 2006 годы Олег Орлов был членом Совета при президенте РФ по правам человека. Он вышел из него после реакции Владимира Путина на убийство журналистки Анны Политковской. Тогда Путин заявил, что убийство «наносит действующей власти больший ущерб, чем ее, Политковской, публикации».

27 февраля 2024 года Головинский суд Москвы приговорил Олега Орлова к двум с половиной годам лишения свободы по делу о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Дело было возбуждено из-за антивоенной статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили», которую опубликовал правозащитник. В октябре 2023 года суд назначил Орлову по этому делу штраф в 150 тысяч рублей, но прокуратура обжаловала приговор, усмотрев в деле «мотив идеологической вражды и ненависти». Правозащитник назвал процесс неправосудным.

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Как судили Олега Орлова

Председателя «Мемориала» Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии за антивоенную статью, в которой он назвал путинский режим фашистским На заседаниях суда Орлов читал «Процесс» Франца Кафки