Европарламент примет резолюцию в связи с убийством Алексея Навального. Юлия Навальная выступит на сессии с речью
В Европарламенте 28 февраля состоится сессия, на которой выступит Юлия Навальная. Ее муж Алексей Навальный — главный оппозиционный политик в России — был убит в колонии.
На сессии будет принята резолюция в связи с убийством Навального. В ней также будет говориться о необходимости принятия мер в поддержку политических заключенных и гражданского общества в России. Об этом «Медузе» сообщил Петар Танев, внештатный советник болгарской делегации Европарламента и консультант Free Russia Foundation. Танев участвовал в разработке проекта резолюции и ее продвижении.
Петар Танев заявил, что депутаты Европарламента «хотят отдать честь Алексею Навальному, увековечив его имя как борца за свободу и демократию». По словам Танева, Европарламент расценивает убийство Навального как «кульминацию длительных политических репрессий в России».