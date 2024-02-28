Европарламент примет резолюцию в связи с убийством Алексея Навального. Юлия Навальная выступит на сессии с речью

В Европарламенте 28 февраля состоится сессия, на которой выступит Юлия Навальная. Ее муж Алексей Навальный — главный оппозиционный политик в России — был убит в колонии.

На сессии будет принята резолюция в связи с убийством Навального. В ней также будет говориться о необходимости принятия мер в поддержку политических заключенных и гражданского общества в России. Об этом «Медузе» сообщил Петар Танев, внештатный советник болгарской делегации Европарламента и консультант . Танев участвовал в разработке проекта резолюции и ее продвижении.

Петар Танев заявил, что депутаты Европарламента «хотят отдать честь Алексею Навальному, увековечив его имя как борца за свободу и демократию». По словам Танева, Европарламент расценивает убийство Навального как «кульминацию длительных политических репрессий в России».

Что говорила Юлия Навальная

«То, что сейчас делает Путин, даже не ненависть — это сатанизм» Юлия Навальная записала обращение на девятый день после убийства Алексея Навального

Что говорила Юлия Навальная

«То, что сейчас делает Путин, даже не ненависть — это сатанизм» Юлия Навальная записала обращение на девятый день после убийства Алексея Навального