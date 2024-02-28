Автору блога «Заметки детского врача» Сергею Бутрию назначили десять суток ареста из-за интервью Катерине Гордеевой

Хамовнический суд Москвы назначил десять суток ареста врачу-педиатру и автору телеграм-канала «Заметки детского врача» Сергею Бутрию по о возбуждении ненависти или вражды.

На сайте московских судов общей юрисдикции есть карточка дела врача. Фамилия там написана с ошибкой — «Бутрия» вместо Бутрий, но его знакомые подтверждали, что речь идет именно о нем.

Судя по истории дела, суд вынес административное наказание еще 22 февраля. 26 числа решение было обжаловано, а 28-го подтверждено в апелляции.

В постановлении суда говорится, что поводом для административного протокола стало интервью Сергея Бутрия журналистке Катерине Гордеевой, которое вышло в марте 2023 года. Экспертиза установила, что в этом интервью педиатр высказывался против «врачей, разделяющих ценности российского общества».

В ролике Бутрий также цитировал строчку «Хочешь стать хорошим русским — полежи в гробу» из песни «Страна дождей» Noize MC. Как говорится в постановлении, с помощью этого «стилистического приема аллюзия» педиатр представил российских врачей как «жертв социального насилия».

Сергей Бутрий — московский врач-педиатр и просветитель. В блоге «Заметки детского врача» он рассказывает о детских болезнях и их профилактике, а также борется с предрассудками в отношении здоровья. На его паблик во «ВКонтакте» подписаны почти 230 тысяч пользователей, на телеграм — больше 110 тысяч, на фейсбук — почти 64 тысячи.